"جودة التعليم": إرجاء جميع زيارات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي

القاهرة- أ ش أ:

قررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إرجاء جميع زيارات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي والأزهري لموعد لاحق لحين إشعار آخر.

وقالت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - "إن ذلك يأتي في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وأعربت الهبئة عن تمنياتها للجميع بالصحة والسلامة، ولمصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.