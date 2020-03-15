تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في جمهورية الكونغو الديمقراطية
06:45 ص الأحد 15 مارس 2020
كينشاسا - (أ ش أ):
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لتصبح الدولة الإفريقية الـ25 التي وصلت إليها هذه السلالة.
وأوضحت حكومة الكونغو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الإصابة سجلت لدى رجل 50 عاما، عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس الحالي، مشيرة إلى أنه يرقد الآن في حالة مستقرة وجرى عزل زوجته وابنته.
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