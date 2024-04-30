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الاحتلال: تحقيق أولي يظهر مقتل جنديين بوسط غزة بقذيفة دبابة لنا

08:37 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

الاحتلال يعلن مقتل جنديين أرشيفية

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا أوليا يظهر أن الجنديين اللذين أعلن مقتلهما في محور نتساريم بغزة قُتلا عن طريق الخطأ بقذيفة دبابة تابعة للجيش.

وكان جيش الاحتلال الإسرئيلي، أعلن أمس الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة 2 آخرين في انفجار بمبنى إقامتهما قرب ثكنة "نتساريم" بوسط غزة.

وكشف الاحتلال في بيانه، أن الرقيب "عيدو أبيب" والرقيب "كالكيدان مهري" قتلا في انفجار بمبنى إقامتهم قرب ممر نتساريم.

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