الاحتلال: تحقيق أولي يظهر مقتل جنديين بوسط غزة بقذيفة دبابة لنا

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحقيقا أوليا يظهر أن الجنديين اللذين أعلن مقتلهما في محور نتساريم بغزة قُتلا عن طريق الخطأ بقذيفة دبابة تابعة للجيش.

وكان جيش الاحتلال الإسرئيلي، أعلن أمس الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة 2 آخرين في انفجار بمبنى إقامتهما قرب ثكنة "نتساريم" بوسط غزة.

وكشف الاحتلال في بيانه، أن الرقيب "عيدو أبيب" والرقيب "كالكيدان مهري" قتلا في انفجار بمبنى إقامتهم قرب ممر نتساريم.