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ليبرمان: إسرائيل تستحق قيادة مختلفة تفهم وتسمع وترى

07:32 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

أفيجدور ليبرمان

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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستحق قيادة مختلفة تفهم وتسمع وترى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، إن دولة إسرائيل أصبحت رهينة للمجانين الذين لا يلتزمون بالمسؤولية ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.

وأشار لابيد إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول للعالم وللمنطقة إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضعيف ومن غير المعقول أنه لم يُطرد حتى الآن.

وكان لابيد قال، أمس الاثنين، إن إسرائيل تستحق حكومة أخرى بدون متطرفين تحافظ على أمنها وتعيدها إلى رشدها.

وأضاف في تغريدة على موقع إكس، أن اللون الأحمر في سديروت، وأجهزة الإنذار تدوي في كريات شمونة، والأسرى ما زالوا تحت الأرض في غزة، لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

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