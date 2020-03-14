ترامب: تعليق رحلات السفن السياحية الكبرى بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن 4 شركات كبرى تعمل في مجال النقل البحري السياحي ستعلق رحلاتها المنطلقة من الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا.

وكتب "ترامب"، على موقع تويتر مساء الجمعة "بناء على طلبي، واعتبارا من منتصف الليل، وافقت شركات /كارنيفال/ و/رويال كاريبيان/ و/نورويجيان/ و/ام اس سي/ على تعليق الرحلات الخارجية لمدة شهر".

وأضاف "إنها صناعة رائعة ومهمة.. سيتم الحفاظ عليها بهذه الطريقة".