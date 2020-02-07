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باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

01:47 م الجمعة 07 فبراير 2020
باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين، حسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)"

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد أظهرت دراسة حديثة أن تسلسل الجينوم لسلالة فيروس كورونا الجديد الذي تم عزله من حيوان البانغولين كان مطابقا بنسبة 99 في المئة لتلك الموجودة لدى المصابين.

فيروس كورونا النمل الحرشفي الصين

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