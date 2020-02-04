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وزير خارجية إيران يؤكد للرئيس الفلسطيني رفض خطة السلام الأمريكية

08:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزير خارجية إيران يؤكد للرئيس الفلسطيني رفض خطة السلام الأمريكية

محمد جواد ظريف

رام الله - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء رفض بلاده خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن.

وأعرب ظريف بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، لعباس عن دعم إيران لـ"حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، أطلع عباس وزير الخارجية الإيراني، على الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة الأميركية، والتحركات السياسية في المرحلة القادمة "من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها".

كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

وبحسب الوكالة أثنى وزير الخارجية الإيراني على جهود عباس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران محمود عباس صفقة القرن

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