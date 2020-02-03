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الحكومة الفلسطينية تقرر وقف استيراد منتجات من دولة الاحتلال

06:47 م الإثنين 03 فبراير 2020
الحكومة الفلسطينية تقرر وقف استيراد منتجات من دولة الاحتلال

وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري

رام الله - (د ب أ):

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، وقف استيراد منتجات من دولة الاحتلال الإسرائيلي كرد على وقفها تصدير منتجات زراعية فلسطينية في الأسواق الإسرائيلية.

وصرح وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي في رام الله، منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الاسرائيلية.

وأوضح العطاري أن قرار الحكومة جاء ردا على قرار وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينت بمنع دخول المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الاسرائيلية، مشددا على أن هذا القرار سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر قبل ثلاثة أيام قرارا بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل حتى إشعار أخر ردا على مواصلة السلطة الفلسطينية مقاطعة استيراد المواشي والعجول عبر إسرائيل منذ عدة أشهر.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية بلغت الواردات الفلسطينية من إسرائيل (جميع الواردات) في العام 2018 بلغت 6ر3 مليار دولار، في مقابل صادرات فلسطينية إلى إسرائيل بقيمة 967 مليون دولار.

الحكومة الفلسطينية رام الله فلسطين الاحتلال الإسرائيلي رياض العطاري

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