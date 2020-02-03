الدنمارك: القبض على 3 إيرانيين بتهمة التجسس لصالح السعودية

وكالات:

قالت وكالة الأمن والاستخبارات الدنماركية، إنها اعتقلت ثلاثة إيرانيين بتهمة التجسس لصالح المملكة العربية السعودية في الدنمارك.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أن ثلاثة أعضاء من حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز، المصنفة إرهابية في إيران، قامت بأنشطة تجسس لصالح جهاز استخبارات سعودي في الفترة من 2012 إلى 2018.

وأكدت الاستخبارات الدنماركية أن المتهمين الثلاثة جمعوا معلومات عن أفراد في الدنمارك والخارج ونقلوا هذه المعلومات إلى جهاز استخبارات سعودي.