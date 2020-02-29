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ترامب بعد توقيع اتفاقية مع طالبان: حان الوقت لإعادة قواتنا للديار

09:02 م السبت 29 فبراير 2020
ترامب بعد توقيع اتفاقية مع طالبان: حان الوقت لإعادة قواتنا للديار

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وقعت اليوم في الدوحة مع ممثلي حركة طالبان، اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان، لافتًا إلى أن ذلك الاتفاق سيؤدي إلى أن تعيد واشنطن قواتها إلى الديار.

وأكد ترامب، في كلمة له اليوم، نقلتها فضائية "الحدث"، اليوم السبت "حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الديار".

وأضاف "إذا حدث أي خطب في الاتفاق الموقع مع طالبان، فستعود قواتنا بقوة إلى أفغانستان مرة أخرى".

ترامب أمريكا حركة طالبان واشنطن

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