ماكرون يحذّر من انتشار فيروس كورونا بشكل أوسع في بلاده

باريس - (أ ش أ):

حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أن بلاده تستعد لقفزة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشدداً على ضرروة "التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة".

وقال ماكرون خلال زيارته لإحدى المستشفيات التي توفي بها أول مصاب بالفيروس في العاصمة باريس الأسبوع الجاري، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، "إننا نواجه أزمة، ووباء قادماً".

وأضاف ماكرون "نعلم أننا لانزال فقط في البداية... وسوف نحاول مع جميع المعنيين اتخاذ القرارات الصحيحة".

ووعد ماكرون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية.

يُشار إلى أن فرنسا أعلنت حتى الآن عن 18 حالة مصابة واثنتين من الوفيات بفيروس كورونا المستجد.