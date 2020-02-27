الحكومة السودانية تعلن إطلاق سراح عدد من أسرى الحرب

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة السودانية إطلاق سراح عدد من أسرى الحرب، وذلك في إطار تنفيذ إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة.

وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام - في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة شرعت بالعمل مع الشركاء في قوى الكفاح المسلح بالبحث والتقصي عن أسرى الحرب الذين يقبعون في السجون؛ حيث أطلقت السلطات صباح اليوم عددا من الأسرى ممن شملهم قرار الحرية المستحق ، ليلحقوا برفاقهم الذين سبقوهم في الخروج من السجون.

وأكد أن الجهود ستتواصل مع جهات الاختصاص بولايات السودان المختلفة من أجل تنفيذ القرار، مشددا على التزام الحكومة بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب دون قيد أو شرط.