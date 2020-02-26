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مع تفشي كورونا.. تعطيل الدراسة في الكويت لمدة أسبوعين

04:34 م الأربعاء 26 فبراير 2020
مع تفشي كورونا.. تعطيل الدراسة في الكويت لمدة أسبوعين

مواطنون يرتدون كمامات خوفا من الإصابة بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الكويتي طارق المزرم، الأربعاء، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، مضيفا أن الاجازة تشمل الهيئة التعليمية، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 25 حالة مؤكدة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

الكويت فيروس كورونا وزارة الصحة الكويتية

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