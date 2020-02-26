عون: حفر أول بئر نفطية سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد اللبناني

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأربعاء، أن بدء أعمال حفر أول بئر نفطية في المياه الاقليمية اللبنانية سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وقال عون، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا مع وفد من مسؤولي شركة " توتال" الفرنسية التي تتولى الحفر، إن "هذا الحدث سوف يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحد من الانعكاسات السلبية عليه"، شاكراً " الوفد على مساهمته في تحقيق حلم اللبنانيين في استخراج النفط والغاز من أرضهم ومياههم".

وأطلع الوفد الفرنسي الرئيس عون على" الترتيبات المتخذة لبدء أعمال حفر البئر خلال الساعات القليلة المقبلة، والاجراءات المتخذة لذلك"، شاكراً " التسهيلات التي قدمتها الدولة اللبنانية للبدء بالحفر والذي سوف يستمر نحو شهرين".

يذكر أن الباخرة تانغستر اكسبلورر سوف تبدأ خلال الساعات المقبلة بعمل حفر أول بئر نفطي في المياه الاقليمية اللبنانية " في البلوك رقم 4" شمال بيروت، قبالة شاطىء (كسروان- جبيل).

وسيتم حفر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 على عمق 1500 متر من سطح البحر، لاستكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر.

ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في ديسمبر عام 2017.

ووقع الائتلاف العالمي ، المؤلف من "توتال" بصفتها المشغل (40 بالمائة ) وشركة إيني" (40 بالمائة ) وشركة "نوفاتيك" (20 بالمائة)، في فبراير 2018 ، مع الدولة اللبنانية اتفاقية التنقيب والإنتاج في البلوك رقم 4 في المياه الإقليمية اللبنانية، كما تم توقيع عقد في العام الماضي 2019 مع شركة "روسنفت" الروسية يمتد 20 عامًا، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.