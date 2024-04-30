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BBC

نتنياهو يؤكد أن قرارات المحاكم الدولية لن تُثنيه عن استكمال الحرب بغزة

05:53 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه "لن يؤدي أي قرار لا في لاهاي (إشارة إلى محكمة العدل الجنائية الدوليتين) ولا في أي مكان آخر إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب بأي شكل من الأشكال".
وأكد نتنياهو، أن إسرائيل تدفع ثمنا غاليا في هذه الحرب وستكمل أهدافها، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدخل رفح ويدمر حماس ويكمل أهداف الحرب ومنها إعادة الأسرى.
وأوضح نتنياهو، أن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين "فضيحة على نطاق تاريخي"، زاعما أن "هناك محاولات لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولن تثنينا هذه المحاولات".

بنيامين نتنياهو المحاكم الدولية حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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