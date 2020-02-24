الاتحاد الأوروبي: ننظر في سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة انتشار "كورونا"

بروكسل - أ ش أ

أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يبحث سيناريوهات مختلفة لتطور الأوضاع الخاصة بتفشي فيروس "كورونا" على أراضيه.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيش لينارشيش، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، "نعمل على وضع مختلف السيناريوهات المحتملة للتعامل العاجل.. وسيجري بحث المسألة اليوم في اجتماع للجنة الصحة في المفوضية الأوروبية".

وأشار لينارشيش إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة "كورونا" تقوم على ثلاث ركائز وهي تحليل الوضع، والتنسيق، والاستجابة المتناسبة.

وأكد أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "لا داع للذعر، ولا ينبغي الاستسلام للتضليل، بل يجب تنسيق الجهود وتبادل المعلومات باستمرار، فليس هناك من سبيل آخر للتغلب على المشكلة".