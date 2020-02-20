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موسكو: على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مجلس الأمن لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

05:47 م الخميس 20 فبراير 2020
موسكو: على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مجلس الأمن لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه على الاتحاد الأوروبي التنسيق مع مجلس الأمن الدولي حول طريقة نشر العملية العسكرية الخاصة بالسيطرة على موضوع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - "ننطلق من حقيقة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي، ومن يقومون بتطوير العملية العسكرية تنسيق طريقة نشرها أو على الأقل مناقشة شكلها، مع مجلس الأمن الدولي"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

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ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي ليبيا

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