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تونس تستعد لاستقبال رعاياها من ووهان الصينية وإخضاعهم للعزل الصحي

05:59 م الأحد 02 فبراير 2020
تونس تستعد لاستقبال رعاياها من ووهان الصينية وإخضاعهم للعزل الصحي

الكشف عن فيروس كورونا

تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، عن ترحيل 10 تونسيين من مدينة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا القاتل، عبر الخطوط الجزائرية.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت في وقت سابق عن ترحيل تونسيين وليبيين من مدينة ووهان بطلب من سلطات البلدين، بالإضافة الى افراد الجالية الجزائرية.

ويتزامن هذا القرار مع زيارة للرئيس التونسي قيس سعيد الى الجزائر اليوم الأحد.

وقالت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية اليوم "هناك تنسيق بين وزارة الصحة وسلطات دول الجوار. ليس لدينا الوقت المحدد لعودة الجالية التونسية".

وتابعت المسؤولة في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم "نحن جاهزون لإجلائهم منذ ساعة وصولهم الى المطار ونقلهم بشكل آمن الى حين إيداعهم بمركز العزل".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه من المتوقع عودة الطائرة الجزائرية يوم غد الاثنين إلى الجزائر.

وأوضحت نصاف بن علية "بمجرد التنسيق معنا وإعلامنا بعملية الإجلاء عبر طائرة خاصة مجهزة فنحن جاهزون لاستقبال أفراد جاليتنا".

ولم تعلن وزارة الصحة التونسية حتى اليوم عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.

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