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بنجلاديش تعلق خدمات منح التأشيرات عند الوصول للقادمين من الصين

02:02 م الأحد 02 فبراير 2020
بنجلاديش تعلق خدمات منح التأشيرات عند الوصول للقادمين من الصين

فيروس كورونا

دكا - (د ب أ):

أعلنت بنجلاديش تعليق خدمات منح التأشيرات عند الوصول للمسافرين القادمين من الصين بصورة مؤقتة، في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص في الصين.

وقال وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن للصحفيين في دكا اليوم الأحد :"لقد علقنا هذا الامتياز لشهر".

وأوضح أن الرعايا الصينيين كانوا عادة ما يستطيعون الحصول على التأشيرة لدى وصولهم إلى بنجلاديش، إلا أنه سيتعين عليهم من الآن الحصول على التأشيرة قبل السفر.

وأضاف أنه سيتعين أيضا على الراغبين في القدوم من الصين تقديم شهادة صحية عند طلب الحصول على تأشيرة بنجلاديش.

وطالبت الحكومة، وفقا لعبد المؤمن، الصينيين العاملين في مشروعات في بنجلاديش بتجنب العودة إلى الوطن لمدة شهر على الأقل، في إجراء آخر لمنع انتشار الفيروس.

وأعادت بنجلاديش أمس 316 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ ظهور الفيروس منها. وفور إعادتهم إلى الوطن، تم وضعهم في حجر صحي لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس.

فيروس كورونا بنجلاديش الصين دكا

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