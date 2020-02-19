بومبيو: مصادرة الأراضي في جنوب إفريقيا ستكون "كارثية"

أديس أبابا- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن الخطط الرامية إلى إعادة توزيع الأراضي الخاصة في جنوب إفريقيا بدون تعويض ستكون "أمرا كارثيا"، فيما يختتم زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال بومبيو في خطابه السياسي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا إن "جنوب إفريقيا تناقش تعديلا يسمح بمصادرة الملكية الخاصة بدون تعويض. هذا الأمر سيكون كارثيا لذلك الاقتصاد ولشعب جنوب إفريقيا".

وتعد الأرض قضية حساسة للغاية في جنوب إفريقيا.

وتعهد المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بمصادرة الأراضي بدون تعويض، لمعالجة عدم المساواة التاريخية، لكنه أكد أن ذلك سيتم بأسلوب قانوني.

ومازال السكان البيض في جنوب إفريقيا - الذين يمثلون أقل من 10 بالمئة من السكان- يملكون معظم أراضي البلاد بعد أكثر من عقدين من نهاية نظام الفصل العنصري، الذي جعل من الصعب للغاية للسكان السود الذين يمثلون الأغلبية تملك الأراضي .

وأظهر تدقيق حكومي لعام 2017 أن البيض مازالوا يملكون 72 بالمئة من المزارع التجارية الخاصة.

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غضبا في جنوب إفريقيا في عام 2018، عندما خاض في جدال عنصري حول إصلاح الأراضي ، حيث أصدر تعليمات لبومبيو في ذلك الوقت بأن يتطرق إلى مسألة مصادرة الأأراضي " من البيض وما وصفه بشكل خاطئ "عمليات قتل واسعة النطاق" للمزارعين.

وأعلن المؤتمر الوطني الإفريقي في أغسطس 2018 أنه يخطط لأن يغير الدستور للسماح بمصادرة الأراضي الخاصة بدون تعويض.

ومازالت العملية البرلمانية جارية.

وزار بومبيو السنغال وأنجولا واثيوبيا خلال إقامته التي استمرت خمسة أيام في إفريقيا.