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حوالى 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

10:43 ص الإثنين 10 فبراير 2020
حوالى 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" في ميناء ي

طوكيو- (أ ف ب):

أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية، اليوم الإثنين، أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدو، ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا.

ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.

وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم.

وقد وضعت تحت الحجر الصحي.

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طوكيو فيروس كورونا ميناء يوكوهاما الياباني

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