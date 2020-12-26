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اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

06:56 م السبت 26 ديسمبر 2020
اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من السلالة المكتشفة هذا الشهر في المملكة المتحدة، والتي يقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين هما لطيار في العقد الرابع من عمره عاد من العاصمة البريطانية لندن يوم 16 ديسمبر الجاري، وامرأة من أفراد عائلته في عقدها الثالث من العمر، لم تسبق لها زيارة المملكة المتحدة، لتكون أول حالة في اليابان تنتقل إليها عدوى السلالة الجديدة من "كوفيد-19" من داخل البلاد، حسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان سلطات الصحة اليابانية عن اكتشاف أول 5 حالات للإصابة بالسلالة الجديدة في البلاد، وجميعها من العائدين لليابان من المملكة المتحدة قبل أيام.

وتشهد اليابان خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19"، لا سيما في العاصمة طوكيو، لكن السلطات ترى أن الزيادة ليست كبيرة إلى الحد الذي يدفعها لفرض حالة الطوارئ.

إلا أن المخاوف من تفشي السلالة الجديدة دفعت الحكومة اليابانية، اليوم، إلى إعلان منع دخول الأجانب غير المقيمين من أنحاء العالم بداية من الإثنين المقبل وحتى نهاية يناير القادم.

وفرضت عشرات الدول حول العالم قيودا على السفر إليها من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" يُعتقد أنها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في لندن وجنوب غرب إنجلترا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولو الصحة البريطانيون إن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قدرة على الانتشار من نظيرتها الأولى بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، لكن ليس هناك دليل على كونها أكثر فتكا أو مقاومة للقاحات المضادة للفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
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