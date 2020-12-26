المرصد: تجدد القصف الصاروخي للقوات التركية على شمال سوريا

لندن - (أ ش أ):

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محوري المشيرفة وجهبل بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في سوريا، ضمن القطاع الشمالي من الريف الرقاوي، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس هناك، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد السوري أن قوات تركية وفصائل موالية لها، حاولت التسلل إلى قرية المشيرفة الاستراتيجية بريف عين عيسى الشمالي الشرقي في محافظة الرقة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين العناصر المتسللة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تزامناً مع قصف بري مكثف بين الطرفين.

وتعد قرية المشيرفة استراتيجية لوقوعها قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، حيت تحاول القوات التركية الوصول إليه وقطعه.

كما كشف المرصد عن قصف صاروخي نفذته فصائل موالية لأنقرة، استهدف قرى الصيادة وأم جلود وعرب حسن بريف منبج شمال شرقي حلب.

وكان المرصد السوري قد وثق - في 18 ديسمبر الجاري - قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف مواقع مجلس منبج العسكري في منطقة خط الساجور بريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور التوخار بالريف ذاته، فيما قصفت الفصائل بقذائف الهاون منطقة عون الدادات بريف الباب.