أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الكونجرس يصوت على الميزانية الاتحادية ومشروع قانون للإغاثة من آثار كورونا

12:49 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الكونجرس يصوت على الميزانية الاتحادية ومشروع قانون للإغاثة من آثار كورونا

الكونجرس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، على مشروع قانون للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا بقيمة أكثر من 900 مليار دولار، في خطوة طال انتظارها من شأنها أن توفر درجة من الارتياح للأشخاص المتضررين بشدة من الجائحة.

وستعزز حزمة الإغاثة الجديدة مدفوعات البطالة الأسبوعية مؤقتا، وستمنح العديد من العمال شيكا تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار ، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام.

كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم التي تتضرر من الوضع.

وناقش المشرعون مشروع قانون الإغاثة منذ شهور، حيث سعى الديمقراطيون إلى زيادة حجم الحزمة. وبلغت قيمة اقتراحهم الأولي أكثر من 3 تريليونات دولار.

وسعى الجمهوريون إلى قيمة أقل من ذلك، متهمين الديمقراطيين بتعطيل تلك الجهود منذ الصيف.

وإلى جانب حزمة التحفيز، من المقرر أن يوافق الكونجرس على الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية البالغة 4ر1 تريليون دولار.

وأقر الكونجرس بالفعل أكثر من 3 تريليونات من المساعدات منذ انتشار الجائحة.

الكونجرس الأمريكي واشنطن فيروس كورونا

الخبر التالى:

باكستان: لن نطبع مع إسرائيل أو نعترف بها قبل حل القضية الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أعلى معدل يومي للموجة الثانية.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا