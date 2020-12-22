الكونجرس يصوت على الميزانية الاتحادية ومشروع قانون للإغاثة من آثار كورونا

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، على مشروع قانون للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا بقيمة أكثر من 900 مليار دولار، في خطوة طال انتظارها من شأنها أن توفر درجة من الارتياح للأشخاص المتضررين بشدة من الجائحة.

وستعزز حزمة الإغاثة الجديدة مدفوعات البطالة الأسبوعية مؤقتا، وستمنح العديد من العمال شيكا تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار ، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام.

كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم التي تتضرر من الوضع.

وناقش المشرعون مشروع قانون الإغاثة منذ شهور، حيث سعى الديمقراطيون إلى زيادة حجم الحزمة. وبلغت قيمة اقتراحهم الأولي أكثر من 3 تريليونات دولار.

وسعى الجمهوريون إلى قيمة أقل من ذلك، متهمين الديمقراطيين بتعطيل تلك الجهود منذ الصيف.

وإلى جانب حزمة التحفيز، من المقرر أن يوافق الكونجرس على الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية البالغة 4ر1 تريليون دولار.

وأقر الكونجرس بالفعل أكثر من 3 تريليونات من المساعدات منذ انتشار الجائحة.