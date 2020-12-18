أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

09:11 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الجمعة في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعا دينيا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضاً.

وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر - فى البيان - على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية أفغانستان الهجوم الإرهابي

الخبر التالى:

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 123701

    عدد المصابين

  • 105919

    عدد المتعافين

  • 7015

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"السياحة" تعمم منشورًا بمنع التجمعات باحتفالات رأس السنة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا