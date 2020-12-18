أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

جوتيريش يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة

07:10 ص الجمعة 18 ديسمبر 2020
جوتيريش يلقي كلمة أمام البرلمان الألماني بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

برلين - (د ب أ):

سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة أمام البرلمان الألماني اليوم الجمعة في إطار فعاليات الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يحضر كلمة جوتيريش في البوندستاج المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربارث.

ومن المقرر بعد ذلك أن يجري جوتيريش محادثات مع ميركل وشتاينماير.

واجتمع الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

ودخل ميثاق الأمم المتحدة، الذي أسس الهيئة الدولية ومقرها نيويورك، حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. . واليوم، يبلغ عدد أعضاء المنظمة 193 دولة .

وتعد ألمانيا حاليا واحدة من 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن المكون من 15 دولة، وهو أهم هيئة في الأمم المتحدة، وتم إنشاؤه لحل النزاعات وتأمين السلام في جميع أنحاء العالم.

وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في الهيئة الأممية.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تدين اختطاف 300 طالب في نيجيريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا