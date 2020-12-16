أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 16.7 مليون حالة

07:41 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 16.7 مليون حالة

الإصابات بكورونا تصل إلى 16.7 مليون حالة


واشنطن - (د ب أ)
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 1.2% مقارنة بالوقت نفسه أمس الثلاثاء لتصل إلى 16.7 مليون إصابة، حتى اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 1.65 مليون إصابة، بزيادة 2.5% عن نفس الوقت أمس الثلاثاء.

فيروس كورونا أمريكا

الخبر التالى:

العراق يبحث الاعتداء على قواته انطلاقًا من الأراضي السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تناوب الموظفين وإغلاق أماكن.. إجراءات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا