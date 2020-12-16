أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 16.7 مليون حالة



واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 1.2% مقارنة بالوقت نفسه أمس الثلاثاء لتصل إلى 16.7 مليون إصابة، حتى اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 1.65 مليون إصابة، بزيادة 2.5% عن نفس الوقت أمس الثلاثاء.