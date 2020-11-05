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الصين تسجل 28 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 8 حالات محلية

08:47 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الصين تسجل 28 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 8 حالات محلية

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 إصابة جديدة بينها 8 منقولة محليا تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و115 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 ألاف و634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 8 حالات في شنجهاي و4 في مقاطعة سيتشوان و3 في مقاطعة شنشي و2 في مقاطعة خنان وواحدة في كل من بكين ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 ألاف و480 حالة غادر منها 3 آلاف و155 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و81 شخصا، مشيرة إلى أن 15 ألفا و933 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 956 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
وتابعت اللجنة، أنه تم أمس تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 22 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 825 حالة منها 485 حالة وافدة.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5 ألاف و348 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 106 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 568 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 ألاف و118 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و521 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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