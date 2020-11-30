المستشار الصحي للحكومة الإيطالية يوصي بضرورة استمرار غلق منتجعات التزلج

روما - (د ب أ):

أعرب فرانكو لوكاتيلي رئيس مجلس الشؤون الصحية في إيطاليا يوم الأحد عن أمله في استمرار إغلاق منتجعات التزلج على الجليد حتى نهاية العام، وإلا سيطلب من المسافرين الخضوع للحجر الصحي عند وصولهم بسبب الوباء.

وقال لوكاتيلي لصحيفة لا ستامبا "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأقول إنه من المنطقي وضع شرط خضوع العائدين لفترة عزل لحماية الآخرين".

وتأتي تصريحات لوكاتيلي على خلفية الجدل الدائر في أوروبا حول ما إذا كان ينبغي السماح لمنتجعات التزلج بالعمل هذا الشتاء، حيث تحاول الحكومات السيطرة على الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وجاء في أعقاب ذلك إعلان وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري عن تنفيذ تدابير جديدة للإغاثة من الوباء، بما في ذلك دفعة لمرة واحدة من 1000 يورو (1200 دولار) لعمال السياحة الموسمية والمنتجعات الصحية والفنانين.

وتدعو ألمانيا وإيطاليا إلى السماح بفتح المنتجعات فقط بعد العام الجديد، لكن النمسا وسويسرا لا تريدان إغلاق منتجعات التزلج الخاصة بهما على الإطلاق، وهو موقف وصفه لوكاتيلي بأنه مخيب للآمال.

وأعلنت السلطات الإيطالية يوم الأحد عن تسجيل حوالي 20 ألفا و600 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتراجع عن حوالي 28 الفا و 300 في اليوم خلال الأسبوع السابق.