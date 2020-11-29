الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا المستجد وتسجيل 11 حالة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و512 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع أربع حالات في فوجيان وثلاث في شنجهاي وحالة واحدة في كل من سيتشوان ويونان وشنشي وقانسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و843 حالة غادر منها 3 آلاف و589 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و598 شخصا، مشيرة إلى أن 8 آلاف و211 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 279 حالة منها 274 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6 آلاف و123 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 109 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 648 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و328 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و556 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.