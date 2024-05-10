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أكسيوس: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على توسيع العمليات برفح

05:39 م الجمعة 10 مايو 2024

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أرشيفية

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أفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وافق أمس الخميس، بالموافقة على توسيع عملية جيش الاحتلال في رفح.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن تلك الموافقة يمكن أن تفسرها واشنطن بأنه تجاوز للخط الأحمر للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه سيوقف شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل إذا دخلت إلى رفح بسبب المخاوف بشأن ما يزيد عن مليون مدني يحتمون هناك.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين قولهما، إن التوسع سيكون محدودًا بدرجة كافية حتى لا يزعج إدارة بايدن، بينما يحذر مصدر ثالث من أن الولايات المتحدة قد تفسر التحركات على أنها خطوة مبالغ فيها.

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