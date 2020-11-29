إصابة حاكم ولاية "كولورادو" الأمريكية بكورونا
واشنطن - (أ ش أ):
أثبتت نتيجة الفحوصات المختبرية لحاكم ولاية "كولورادو" الأمريكية جاريد بوليس، إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أن تظهر عليه أعراض، وذلك وفقا للبيان الصادر عن مكتبه.
وأوضح البيان - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن "بوليس" بصحة جيدة وسيستمر في العزل بمنزله، كما أشار إلى أنه سيواصل القيام بواجباته ومسئولياته وسيواصل العمل عن بعد.
وقال بوليس، إنه لا يوجد شخص أو عائلة محصنة ضد هذا الفيروس، كما حث جميع مواطني ولاية "كولورادو" على توخي الحذر وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والبقاء على بعد ستة أقدام على الأقل من الآخرين بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظام.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 60.2 مليون
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
115183
عدد المصابين
-
102490
عدد المتعافين
-
6621
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
62004643
عدد المصابين
-
42391513
عدد المتعافين
-
1448646
عدد الوفيات
إعلان