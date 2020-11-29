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إصابة حاكم ولاية "كولورادو" الأمريكية بكورونا

08:58 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
إصابة حاكم ولاية "كولورادو" الأمريكية بكورونا

حاكم ولاية كولوراد جاريد بوليس

واشنطن - (أ ش أ):
أثبتت نتيجة الفحوصات المختبرية لحاكم ولاية "كولورادو" الأمريكية جاريد بوليس، إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أن تظهر عليه أعراض، وذلك وفقا للبيان الصادر عن مكتبه.
وأوضح البيان - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن "بوليس" بصحة جيدة وسيستمر في العزل بمنزله، كما أشار إلى أنه سيواصل القيام بواجباته ومسئولياته وسيواصل العمل عن بعد.
وقال بوليس، إنه لا يوجد شخص أو عائلة محصنة ضد هذا الفيروس، كما حث جميع مواطني ولاية "كولورادو" على توخي الحذر وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والبقاء على بعد ستة أقدام على الأقل من الآخرين بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظام.

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كولوراد جاريد بوليس فيروس كورونا

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