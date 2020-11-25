إيطاليا: انتهى عصر تفويض واشنطن لحل قضايا المتوسط والشرق الأوسط

وكالات:

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العصر الذي كانت تحظى فيه الولايات المتحدة بنوع من التفويض لحل قضايا منطقتي المتوسط والشرق الأوسط قد انتهى على الأرجح، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وتابع دي مايو، أنه"في أوروبا وحول العالم، يتساءل كثيرون عن احتمال وكيفية تغير السياسة الخارجية لواشنطن في السنوات المقبلة، أعتقد أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتوقع عودة إلى الماضي".

وأعرب في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الحوارات المتوسطية في روما، اليوم الأربعاء، عن اقتناعه بأن "العصر الذي كان من الممكن فيه التكهن بتدخل الولايات المتحدة، والثقة بنوع من التفويض الدائم للولايات المتحدة لحل جميع القضايا المتعلقة بمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط قد انتهى على الأرجح".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن "هذا لا يعني على الإطلاق أن علينا ترك المجال لقوى خارجية أخرى، بل يمكننا بدلا من ذلك أن نحاول اتباع طريق التعاون".