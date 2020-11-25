أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إيطاليا: انتهى عصر تفويض واشنطن لحل قضايا المتوسط والشرق الأوسط

04:03 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
إيطاليا: انتهى عصر تفويض واشنطن لحل قضايا المتوسط والشرق الأوسط

لويجي دي مايو

وكالات:

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العصر الذي كانت تحظى فيه الولايات المتحدة بنوع من التفويض لحل قضايا منطقتي المتوسط والشرق الأوسط قد انتهى على الأرجح، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وتابع دي مايو، أنه"في أوروبا وحول العالم، يتساءل كثيرون عن احتمال وكيفية تغير السياسة الخارجية لواشنطن في السنوات المقبلة، أعتقد أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتوقع عودة إلى الماضي".

وأعرب في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الحوارات المتوسطية في روما، اليوم الأربعاء، عن اقتناعه بأن "العصر الذي كان من الممكن فيه التكهن بتدخل الولايات المتحدة، والثقة بنوع من التفويض الدائم للولايات المتحدة لحل جميع القضايا المتعلقة بمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط قد انتهى على الأرجح".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن "هذا لا يعني على الإطلاق أن علينا ترك المجال لقوى خارجية أخرى، بل يمكننا بدلا من ذلك أن نحاول اتباع طريق التعاون".

لويجي دي مايو إيطاليا الشرق الأوسط الولايات المتحدة واشنطن

الخبر التالى:

وزيران في ألمانيا يحذران من تنامي العنف ضد النساء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سلالة جديدة أسرع انتشارًا".. تحذيرات من الموجة الثانية لكورونا في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا