البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها حالتان محليتان

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن حالتين من الحالات الجديدة انتقلت إليهما العدوى محليا، في شنغهاي، بينما الإصابات الأخرى قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 12 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86442 حالة، بينها 315 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81493 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأعلنت اللجنة أنه تم الإبلاغ أمس عن عشر حالات جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من الخارج. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.