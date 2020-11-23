جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 58.6 مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.6 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و 649 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.48 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و388 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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113027
عدد المصابين
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101881
عدد المتعافين
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6548
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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58928190
عدد المصابين
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40723134
عدد المتعافين
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1392567
عدد الوفيات
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