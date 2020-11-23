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البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 194 وفاة

01:53 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 194 وفاة

أرشيفية

ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء الأحد تسجيل 18 ألف و 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6 مليون و 71 ألفا و 401 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 194 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 169 ألفا و 183 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي ما نسبته 90 بالمئة من المصابين بالفيروس، في حين يخضع 469 ألفا و 713 شخصا للملاحظة الطبية.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد حالات الإصابة بالوباء. كما يحتل البلد الواقع في أمريكا اللاتينية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

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