كتب- محمد صفوت:

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبًا له، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا لسوريا هناك.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية، قوله إن الرئيس الأسد يصدر 3 مراسيم اليوم تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيرًا للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائبًا لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السورية الجديد؟

ولد فيصل المقداد في قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954، وحصل على بكالوريوس الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة دمشق عام 1978، ثم درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من الجامعة التشيكية شارل الرابع في براج عام 1993.

في 1994، بدأ المقداد في العمل بالسلك الدبلوماسي في وزراة الخارجية السورية، وبعد عام واحد من دخوله للوزارة، عمل ضمن الوفد الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، وشغل في عام 2003 منصب سفير سوريا ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة حتى 2006، بحسب وسائل الإعلام السورية الرسمية ومنها وكالة الأنباء السورية.

في 2006، عين كنائب لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، وهو العام ذاته الذي وصل فيه وليد المعلم إلى منصب وزير الخارجية.

ترأس المقداد عدة جلسات لمجلس الأمن وكان نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس عددًا من اجتماعاتها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخلف المقداد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي توفي عن عمر 89 عامًا يوم الاثنين الماضي، ويعتبر أحد المدافعين بشدة عن النظام السوري.

أجرى عشرات المقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام الغربية دافع فيها عن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، واعتبر أن ما تعرضت له سوريا منذ 2011، مؤامرة خارجية على سوريا.