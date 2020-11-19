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العراق.. متظاهرون يغلقون الشوارع الرئيسية والجسور وسط الناصرية

12:02 م الخميس 19 نوفمبر 2020
العراق.. متظاهرون يغلقون الشوارع الرئيسية والجسور وسط الناصرية

ارشيفية

الناصرية(العراق) - (د ب أ):

أغلق محتجون عراقيون اليوم الخميس عددا من الطرق الرئيسية والجسور في محافظة ذي قار-375 كم جنوبي بغداد.

وقال الشهود إن مجاميع من المتظاهرين قاموا اليوم بقطع الطرق الرئيسية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بإحراق الإطارات في الشوارع وغلق جسري النصر والحضارات للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار والكشف عن مصير المختطفين وتحسين الخدمات وحل أزمة الوظائف.

من جانب آخر، تجمع العشرات من المتظاهرين في مكان منفصل أمام مبنى شركة نفط ذي قار للمطالبة بتوفير وظائف وحل أزمة البطالة.

وبحسب الشهود ، فإن القوات الأمنية انتشرت في الشوارع لضبط الأمن ومنع استهداف المباني الحكومية .

تظاهرات في العراق العراق

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