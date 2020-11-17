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كورونا في إسبانيا: الإصابات تصل إلى 1.5 مليون والوفيات 41 ألفا و253

09:44 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات تصل إلى 1.5 مليون والوفيات 41 ألفا و253

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد- (د ب أ):

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 5ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 41 ألفا و253 حتى صباح اليوم، في حين استقر عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا عند 150 ألفا و376 مصابا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.

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