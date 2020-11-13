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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 52.9 مليون والوفيات 1.3 مليون

07:07 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 52.9 مليون والوفيات 1.3 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 52 مليونا و864 ألفا و762 حالة، حتى الساعة28ر13 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و295 ألفا و403 حالات.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز البرازيل الهند

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كورونا فى العالم

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