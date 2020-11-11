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بسبب فارق الـ0.5% بين بايدن وترامب.. إعادة فرز الأصوات يدويًّا في "ولاية جورجيا"

06:10 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
بسبب فارق الـ0.5% بين بايدن وترامب.. إعادة فرز الأصوات يدويًّا في "ولاية جورجيا"

الانتخابات الأمريكية

(وكالات):

‏قررت ولاية جورجيا الأمريكية، إعادة فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

‏ومن المقرر أن تنتهي إعادة فرز الأصوات في جورجيا بحلول 20 نوفمبر الجاري.

وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بنحو ١٤ ألف صوتًا في ولاية جورجيا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

الانتخابات الأمريكية ولاية جورجيا بايدن ترامب

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