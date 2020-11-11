بسبب فارق الـ0.5% بين بايدن وترامب.. إعادة فرز الأصوات يدويًّا في "ولاية جورجيا"
(وكالات):
قررت ولاية جورجيا الأمريكية، إعادة فرز الأصوات يدويًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
ومن المقرر أن تنتهي إعادة فرز الأصوات في جورجيا بحلول 20 نوفمبر الجاري.
وتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بنحو ١٤ ألف صوتًا في ولاية جورجيا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.
الخبر التالى:بايدن يعلن عن الفريق المشرف على انتقاله إلى البيت للأبيض
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان