أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد

06:14 م الجمعة 31 يناير 2020
السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد

السويد تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد في بيان اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينة. وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 يناير.

وقالت الهيئة السويدية إنها حللت حوالي 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.

السويد فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين: تعليقات أمريكا حول فيروس كورونا لا تتفق مع الحقائق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ظهرت الآن.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة