بومبيو: على الفلسطينيين استغلال "صفقة القرن"

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه على الفلسطينيين أن يستغلوا فرصة خطة الولايات المتحدة للسلام، لأن كل مفاوضاتهم السابقة لم تحرز أي تقدم.

وأضاف بومبيو، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السلطة الفلسطينية رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا، ولا تريد أن تكون جزءًا من المفاوضات وهي تتحمل مسؤولية ذلك.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، "خطته السلام" في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، وقابلها الفلسطينيون بغضب شديد، وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنها "ستذهب إلى مزبلة التاريخ".