في 48 ساعة.. افتتاح أول مستشفى لعلاج مُصابي "كورونا" بالصين (صور)

كتبت- رنا أسامة:

افتتُحت أول مستشفى لعلاج مُصابي كورونا الجديد بالقُرب من مدينة ووهان بوسط الصين، وذلك بعد يومين فقط من بدء عمليات البناء لتحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم ألف سرير لاستيعاب المُصابين بالفيروس القاتل.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نُقِلت الدُفعة الأولى من مرضى الفيروس إلى المركز الطبي الإقليمي في منطقة جبل دابي بمقاطعة "آنهوي" شرقى الصين، في حوالي الساعة 10:30 مساء أمس الثلاثاء (بتوقيت الصين).

وتم الانتهاء من بناء المستشفى في غضون 48 ساعة بفضل الجهد المشترك لموظفي شركات البناء، والمرافق العامة، وضباط الشرطة، وفق سلطات المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المُستشفى بُني في منطقة هوانجتشو كفرع جديد لمستشفى هوانجقانج المركزي المُتوقع اقتتاحه في مايو المقبل.

والجمعة الماضي، أمرت السلطات المحلية باستخدام المبنى، الذي كان تم الانتهاء منه تمامًا لكنه كان فارغًا، لعلاج المُصابين بفيروس كورونا فقط. وبدأت أعمال التجديد يوم السبت بمشاركة أكثر من 500 عامل وعشرات المركبات الثقيلة من أجل إنجاز المهمة في الوقت المُحدد.

وبحلول الاثنين، وضع المتطوعون وضعوا جميع الأسِرّة، وتم تزويد المستشفى بخدمات المياه والكهرباء والإنترنت، وفقا لحكومة هوانجانج بمقاطعة هوبي، حسبما أظهرت صور نشرتها "ديلي ميل".

وتبعُد هوانجانج 75 كيلومترًا (46.6 ميلًا) جنوب غرب ووهان- بؤرة تفشي الوباء الفيروسي- ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.5 مليون نسمة. وتُعد من أكثر المدن تضررًا من فيروس كورونا الجديد. وتم عزلها بالكامل الخميس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي فُرض خلاله الحجر الصحي على مدينة ووهان.

ومع أن مستشفى كورونا في هوانجانج يُعد الأول الذي يتم افتتاحه، إلا أنه ليس الوحيد المُخطط لبنائه لمواجهة الفيروس القاتل؛ إذ أعلنت حكومة ووهان الخميس الماضي أنها ستبني مستشفى لعلاج مُصابي كورونا في غضون أسبوع، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن هناك ما لا يقل عن 4 من المرافق الطبية تم الانتهاء منها أو يتم العمل على إنجازها في جميع أنحاء البلاد،بينها مستشفيان تعكُف السلطات في ووهان على بنائهما لعلاج ما يصل إلى 2300 مُصاب بالفيروس.

تم تصميم جميع تلك المرافق على نحو يُحاكي المركز الطبي المؤقت الذي تم بنائه في 7 أيام بالعاصمة الصينية بكين عام 2003، لمعالجي المُصابين بمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد المعروف اختصارًا بـ "سارس" وقتذاك.

وتأكّد حتى الآن إصابة تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس القاتل، فيما لا يزال 1239 مريضا في حالة حرجة، و9239 آخرين يُشتبه بإصابتهم، مع خروج 103 أشخاص من المستشفيات بعد علاجهم، وفق تقرير اللجمة الوطنية للصحة بالصين الصادر اليوم الأربعاء.

ووصل الوباء الفيروسي حتى الآن إلى 16 دولة؛ اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وكندا وفرنسا وألمانيا وكمبوديا وتايلاند وتايوان ونيبال وسريلانكا والإمارات.