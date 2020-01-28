روسيا: "صفقة القرن" تتجاهل قاعدة التسوية المعترف بها دوليا

القاهرة- (وكالات):

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الإخبارية.

وردًا على سؤال بهذا الشأن قال نيبينزيا: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مرارا أن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين، وفق روسيا اليوم الإخبارية.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وقال ترامب في هذا السياق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حاليا ولكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل العديد من الدول العربية".