كوريا الجنوبية تعتزم إعادة مواطنيها من ووهان الصينية بسبب "كورونا"

سول- (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي كيون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترسل طائرات إلى مدينة ووهان الصينية، يومي الخميس والجمعة المقبلين من أجل إعادة مواطنيها الموجودين هناك، في ظل المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية عن سي كيون قوله خلال اجتماع وزاري طارئ اليوم إن الحكومة ستتخذ إجراءات لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في العودة من مدينة ووهان، التي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس القاتل.

وأضاف سي كيون " الحكومة لن تدخر جهدا لحماية مواطني كوريا الجنوبية الذين يقيمون في دول أجنبية".

وتصاعدت المخاوف بشأن فيروس كورونا، بعدما سبب 106حالات وفاة وإجمالي 4500 حالة إصابة في الصين فقط.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية أمس تسجيل أربع حالات إصابة في البلاد.