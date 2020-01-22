أمريكا تطلق طائرة استطلاع لرصد أي نشاط نووي قرب شبه الجزيرة الكورية

سول - (د ب أ):

ذكر موقع "ايركرافت سبوتس" لتتبع حركة الطيران في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أطلقت طائرة تجسس لرصد أي نشاط نووي، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من استفزازات محتملة من قبل كوريا الشمالية.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم عن الموقع قوله أن طائرة أمريكية طراز "دبليو.سي-135 دبليو كوستانت فونيكس" اقلعت من قاعدة "كادينا" الجوية في جزيرة أوكيناوا في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا أمس الثلاثاء وحلقت فوق بحر الشرق.

ويُشار عادة إلى الطائرة ،التي تردد أنها وصلت إلى القاعدة الأسبوع الماضي، بأنها طائرة "رصد النشاط النووي"، حيث أنها تستخدم أجهزة خارجية لجمع عينات من الهواء وقياسها على متن الطائرة لرصد أي نشاط إشعاعي.

وتثير عمليات الاستطلاع التي قامت بها للطائرة التكهنات باحتمال رصد تحركات نووية غير عادية من قبل كوريا الشمالية.