لافروف: على أطراف النزاع الليبي المشاركة في مؤتمر برلين

نيودلهي- (د ب أ):

أعربت روسيا عن أملها في توجه ممثلين عن أطراف النزاع الليبي إلى القمة التي ستنعقد في العاصمة الألمانية برلين لبحث الأزمة الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي إنه فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان أنهم سيقبلون جميع القرارات المتفق عليها خلال الاجتماع، وأضاف: "هذه نقطة مهمة".

يُذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت إلى عقد قمة ليبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في برلين يوم الأحد المقبل.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم توجيه الدعوة أيضا إلى رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وخصمه الأهم، الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته بدعم من مليشيات حليفة على أجزاء واسعة من البلاد.

وقبل دعوة ميركل، باءت محادثات أجريت في موسكو بين أطراف النزاع حول تطبيق هدنة دون نتائج. وغادر حفتر موسكو لإجراء مناقشات مع حلفاء لمدة يومين حول الاتفاق على تطبيق هدنة.

وقيم لافروف محادثات موسكو بأنها إسهام في الإعداد لقمة برلين. وكانت المستشارة ميركل أعربت عن تفاؤل حذر أمس الثلاثاء إزاء إمكانية أن تُحرز القمة في برلين خطوات تقدم نحو حل تفاوضي بالنسبة لليبيا، موضحة أن الهدف من وراء مؤتمر ليبيا أن تلتزم جميع الأطراف المعنية "بالحظر الحالي للأسلحة والذي يتم انتهاكه دائما بشكل صارخ" وذلك لفتح الطريق أمام حل سياسي.

وتسود حرب أهلية في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بدعم من الغرب عام 2011. وتدعم تركيا حكومة السراج المعترف بها دوليا، بينما تدعم روسيا ومصر والسعودية والإمارات حفتر، الذي بدأ هجوما على العاصمة طرابلس عام 2019.