توقيع الاتفاق التجاري المرحلي بين الصين وأمريكا اليوم

واشنطن - (د ب أ):

توقع الولايات المتحدة والصين اليوم الأربعاء الاتفاق التجاري المرحلي بينهما والذي سيتضمن خطوات تستهدف تهدئة الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عامين.

يتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض الرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في حين تلتزم الصين بإنهاء إلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن تقنياتها مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية بحسب الممثل التجاري الأمريكي.

ووفقا للاتفاق ستلتزم الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

ولم يكشف أي من الجانبين الأمريكي أو الصيني عن التفاصيل الكامل للاتفاق.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق المرحلي الأول الذي سيتم توقيعه اليوم سيبقي على الرسوم الأمريكية على كمية قيمتها 370 مليار دولار من السلع الصينية في حين سيخفض بعض الرسوم من 15% 7.5%.

ولم يتضح حتى الان موعد إجراء المفاوضات حول اتفاق "المرحلة الثانية"، ولا موعد بدء الرفع المتبادل للرسوم العقابية على منتجات البلدين.

ويقول محللون إن بعض أشد الموضوعات صعوبة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها حتى الآن.

وقالت جنيفر هيلمان خبير التجارة في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك "من غير المحتمل أن نرى علاجا للمشكلات الهيكلية مع الصين من خلال بنود هذا الاتفاق".

وتشير هيلمان إلى استخدام بكين للدعم من أجل مساندة الشركات التي تغرق الأسواق وخفض أسعار المنتجات الصينية في تلك الأسواق.