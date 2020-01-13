حفتر يطالب بإشراف دولي على وقف إطلاق النار

وكالات:

طالب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، بإشراف دولي على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر لها في الاجتماعات المُنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بشأن الأزمة الليبية.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادرها أن حفتر وافق على دخول المساعدات الإنسانية للطرفين.

وانطلقت اليوم الاثنين، المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

وتجري المحادثات خلف أبواب مغلقة برعاية روسية تركية مشتركة. ويحضر وزراء الدفاع والخارجية ورئيسا جهازي المخابرات في روسيا وتركيا هذه المحادثات.

ويأتي التطور بعدما كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 8 يناير، عن وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.