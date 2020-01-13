أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 وفاة السلطان قابوس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

حفتر يطالب بإشراف دولي على وقف إطلاق النار

05:21 م الإثنين 13 يناير 2020
حفتر يطالب بإشراف دولي على وقف إطلاق النار

المشير خليفة حفتر

وكالات:

طالب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، بإشراف دولي على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر لها في الاجتماعات المُنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بشأن الأزمة الليبية.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادرها أن حفتر وافق على دخول المساعدات الإنسانية للطرفين.

وانطلقت اليوم الاثنين، المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

وتجري المحادثات خلف أبواب مغلقة برعاية روسية تركية مشتركة. ويحضر وزراء الدفاع والخارجية ورئيسا جهازي المخابرات في روسيا وتركيا هذه المحادثات.

ويأتي التطور بعدما كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلنا في 8 يناير، عن وقف إطلاق نار في ليبيا، اعتبارا من يوم 12 يناير.

خليفة حفتر وقف إطلاق النار الجيش الوطني الليبي ليبيا أحداث ليبيا

الخبر التالى:

مسؤول ليبي: المفاوضات انتهت دون اتفاق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان